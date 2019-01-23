فتح: تَهرّب حماس من الانتخابات أمرٌ مُريب

وقال أبو سيف: لا يوجد سبب غير التمسك بالانقسام، يدفع حماس لرفض الانتخابات أو تعطيلها.



وأضاف المتحدث باسم حركة فتح: "شعبنا ومصالحه ومشروعه التحرري، يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة، يجب استعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل المؤسسات التمثيلية، وتحصين المناعة الوطنية، حتى نصبح أكثر مقدرة على مواجهتها، والانتخابات هي الحل والطريق المباشر لكل ذلك".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو سيف: إن تهرّب حركة حماس من الانتخابات أمر مُريب.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الانتخابات هي الطريق الأمثل للخروج من نفق الانقسام المظلم، وإن من يرفض تنظيم هذه الانتخابات، ويتهرب منها لا شك يريد أن يبقى هذا الانقسام إلي الأبد.وأضاف: أن الانتخابات كفيلة بأن تضع حداً للمرحلة السابقة على قاعدة الاحتكام للمواطنين، بعد رفض حماس تنفيذ ما وقعته معنا ومع الكل الوطني من اتفاقيات مصالحة، برعاية مصرية، خاصة اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017.