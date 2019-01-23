الإعلام الإسرائيلي: حماس غير معنية بحرب لكنها ستَرُد على القصف الأخير

بحرب مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة (13) الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس قد ترد تحديدًا على قصف أمس واستشهاد أحد عناصرها، وبنفس الوقت غير معنيةوادعت القناة، وفق ترجمة موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن حماس مهتمة بالمنحة القطرية، وبالتالي إذا لم تحصل عليها بحلول يوم الجمعة، فقد تكون هناك حوادث عنيفة على السياج الفاصل.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، استهدف عدة مواقع رصد للمقاومة أمس في عدة مناطق بالقطاع، أسفرت عن استشهاد أحد عناصر كتائب القسام، وإصابة 4 آخرين.