"الليكود" يفقد أربعة مقاعد بسبب فساد نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أنه إذا أعلن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت اعتزامه تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملف الرشوة، فمن المتوقع أن يفقد الليكود أربعة مقاعد في الكنيست، وفقاً لاستطلاع نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.ويتكهن الاستطلاع بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيفوز بـ 29 مقعداً في الكنيست، وفي حال توجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو، سيحصل على 25 مقعداً.وفي مثل هذه الحالة، سيحصل حزب (حصانة لإسرائيل) وحزب (يوجد مستقبل) على 14 مقعدًا لكل منهما، وستزيد قوة (كلنا) و(إسرائيل بيتنا)، بمقعد واحد لكل منهما.وفيما يلي نتائج الاستطلاع (بين قوسين النتيجة في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو):الليكود 29 (25)، يوجد مستقبل 13 (14)، حصانة لإسرائيل 13 (14)، العمل 9 (9)، اليمين الجديد 7 (7)، يهدوت هتوراه 7 (7)، العربية للتغيير 6 (6)، القائمة المشتركة 6 (6)، شاس 6 (6)، كلنا 5 (5)، إسرائيل بيتنا 5 (5)، غيشر 5 (5)، ميرتس 5 (5)، البيت اليهودي 4 (4).