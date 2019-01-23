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الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، فحوصات طبية دورية، في أعقاب زيارة قام بها إلى مدينة الحسين الطبية.


وقال صحيفة (الغد) الأردنية: قام الملك عبد الله الثاني الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة الحسين الطبية، حيث أجرى الفحوصات الطبية الدورية.

بدورها، قالت صحيفة (القدس العربي): "مارست إدارة الإعلام في الديوان الملكي الأردني، دورها الجديد في مجال الشفافية وتجنب السماح للشائعات، بعدما تم الإعلان عن فحوصات دورية ولأول مرة يجريها الملك عبد الله الثاني في أبرز المستشفيات العسكرية في العاصمة عمان".

وأضافت الصحيفة، "كانت ترتيبات إدارية، قد انتهت بتعيين السفير السابق ماجد القطارنة، مستشاراً إعلامياً للديوان الملكي، وبعد نحو أسبوعين فقط من إعلان الملك شخصياً بأنه يفكر بتعيين مستشار أو ناطق باسم الديوان الملكي، إثر تجدد الشكوى الملكية العلنية من الشائعات".

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