الحساينة: قضية الأسرى بحاجة للوحدة الفلسطينية للدفاع عنها أمام غطرسة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، اليوم: إن قضية الأسرى بحاجة ماسة إلى الالتفاف الشعبي، والرسمي حولها، من أجل الوقوف معهم في وجه غطرسة المحتل.جاء ذلك، خلال مشاركته في الوقفة التضامنية أمام الصليب الأحمر في مدينة بيت لحم، للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بمشاركة محافظ بيت لحم كامل حميد، وعدد من الشخصيات الوطنية.وقال الحساينة: إن قضية الأسرى، تمثل أولوية لدى الشعب الفلسطيني، وأن مواجهة المحتل، وغطرسته تجاه المحتل، يحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني، فمن حق الأسرى، الذين كانوا أول من نادى بالوحدة الوطنية، أن يتم الدفاع عنهم والتضامن معهم بصفوف موحدة.وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تناضل من أجل إنهاء ملف الأسرى، وتبييض السجون الإسرائيلية، سواء أكان ذلك مباشرة مع الجانب الإسرائيلي أو على صعيد المحافل الدولية، وذلك إيماناً منها بعدالة قضيتهم، وعلى أمل أن تُحقق لذويهم وعوائلهم رؤيتهم أحراراً.