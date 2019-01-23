شؤون فلسطينية

بيرتس: أي تحويل أموال إلى قطاع غزة يجب أن يمر عبر عباس

بيرتس: أي تحويل أموال إلى قطاع غزة يجب أن يمر عبر عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عن طريق السلطة الفلسطينية.

وقال بيرتس اليوم الأربعاء، لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "أي تحويل أموال إلى قطاع غزة، يجب عن يمر عبر محمود عباس"مضيفاً "ونحن نتفق معه حول الوضع في غزة".

ولفت بيرتس إلى أن الحكومات اليمينية الإسرائيلية، لم تُلغِ اتفاقية أوسلو.

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