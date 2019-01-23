بيرتس: أي تحويل أموال إلى قطاع غزة يجب أن يمر عبر عباس
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عن طريق السلطة الفلسطينية.
وقال بيرتس اليوم الأربعاء، لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "أي تحويل أموال إلى قطاع غزة، يجب عن يمر عبر محمود عباس"مضيفاً "ونحن نتفق معه حول الوضع في غزة".
ولفت بيرتس إلى أن الحكومات اليمينية الإسرائيلية، لم تُلغِ اتفاقية أوسلو.
طالب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عن طريق السلطة الفلسطينية.
وقال بيرتس اليوم الأربعاء، لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "أي تحويل أموال إلى قطاع غزة، يجب عن يمر عبر محمود عباس"مضيفاً "ونحن نتفق معه حول الوضع في غزة".
ولفت بيرتس إلى أن الحكومات اليمينية الإسرائيلية، لم تُلغِ اتفاقية أوسلو.
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