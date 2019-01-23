"'طوافات" قامت بتصوير موقع سري لسلاح الجو الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن طوافات دخيلة، قامت مؤخراً بتصوير أحد المواقع السرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمه "عكا للشؤون الإسرائيلية" أن الجنود أبلغوا عن قيام هذه الطوافات بتصوير الموقع، وأن هذه الطوافات نجحت في مغادرة المكان، دون إيقافها في لحظة الحدث.وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، لم يعلم حتى الآن لمن تتبع هذه الطوافات، وليس لديه علم عن مكان وجودها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري.وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي، يشتبه بحادثة تجسس، لصالح دولة أو جهة معادية، وأن هذه الحادثة تقلق قيادة الجيش الإسرائيلي، خصوصاً سلاح الجو.وبحسب الصحيفة، يعتقد الجيش أن الطوافات قامت بالتصوير، بهدف جمع معلومات أمنية وعسكرية، وأن هذا التصوير سيتسبب بضرر أمني كبير للجيش الإسرائيلي.وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هناك توقعات أن تكون منظمة "إرهابية" معادية، هي التي تقف خلف هذه الحادثة، وأن حركة حماس هي التي تمتلك طوافات، وقامت قبل ذلك بإسال عدد منها إلى الأراضي الإسرائيلية، لعدة أهداف، منها جمع المعلومات.