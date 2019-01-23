اللوح: بعثة فلسطين ستطالب الأوروبيين بالاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس



وقال اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الاجتماع يأتي تحضيراً للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس، الذي يُعقد في بروكسل مطلع الشهر المقبل، وتمهيداً للقمة العربية الأوروبية، التي تعقد نهاية الشهر ذاته.





وأضاف اللوح: أن بعثة فلسطين، ستطالب الأوروبيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية حفاظاً على حل الدولتين، الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحفاظ على الموقف الأوروبي، فيما يتعلق بالوضع القانوني للقدس المحتلة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص لاسيما مع المحاولات الأمريكية للمساس بهذا الوضع.



وأشار اللوح إلى أنه سيتم مطالبة دول الاتحاد الأوروبي، ببذل مزيد من الجهود من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لرفع الظلم عن شعبنا، ودعم مبادرة الرئيس في مجلس الأمن، والخروج بالمنطقة من النفق المظلم، الذي تمر به جراء سياسات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم بين مندوبي الجامعة، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي في القاهرة.