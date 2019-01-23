أبو الرب يوقع اتفاقية خدمات المشاعر المقدسة والخدمات الإضافية لحجاج فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب،ورئيس المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية، عباس القطان، اتفاقية خدمات المشاعر المقدسة والخدمات الإضافية لحجاج دولة فلسطين لموسم 1440هـ /2019م وذلك في مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، اليوم الأربعاء.وقال أبو الرب: إن الاتفاقية، تضمن شراء خدمات إضافية لحجاج دولة فلسطين في كل من مشعري (جبل عرفات، ومنى) بالإضافة إلى نصب الخيام الحديثة، وفرشها، وتوفير خدمات التكييف والمياه المعدنية، والمشروبات الساخنة، وتوفير فرشات كنب (صوفا بد) لكل حاج، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، والإنارة لكافة الخيام.وأكد أبو الرب، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تسعى وفي كل عام لتوفير الأفضل والأحدث لحجاج بيت الله الحرام على كافة الصعد، حيث قامت بإدخال العديد من الخدمات الجديدة التي تعود بالراحة والفائدة على الحاج في تأدية مناسك الحج، لاسيما أن الموسم المقبل، سيأتي في ذروة فصل الصيف، وبالتالي لا بد من أخد ذلك بعين الاعتبار.بدوره، أشاد رئيس قطاع الدول العربية بالمؤسسة، فؤاد بشارة، بالمستوى الذي وصلت إليه بعثة الحج الفلسطينية، في الخدمات والسكن والنقل والقدرة على تنظيم الحشود وإدارتها في مختلف المراحل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقيم أداء بعثة الحج الفلسطينية، والتي حققت خلال السنوات الماضية المستوى المتقدم والمميز بين كافة بعثات الحج.وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من: الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، ومدير عام المالية، لقمان الحلو، ومدير عام الحج والعمرة، فضل اقنيبي، وعن المؤسسة، أحمد يحيى، مسؤول التقنيات وبشارة.