الزق: تصعيد إسرائيل يأتي في إطار سياستها الرامية إلى كسر إرادة شعبنا





وشددّ في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة مساندة الحركة الأسيرة ودعمها من قبل الحركة الوطنية، وتصعيد النضال الشعبي في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم.



واعتبر الزق، أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي والسليم لإنهاء الانقسام، ليتمكن أبناء شعبنا من انتخاب ممثليهم، مشدداً على أهمية التنفيذ الفوري لهذه الخطوة.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: إن تصعيد إسرائيل المستمر، يأتي في إطار سياستها الرامية إلى كسر إرادة شعبنا، ما يتطلب من جميع أبناء شعبنا فضح سياسة الاحتلال، وإنهاء الانقسام.