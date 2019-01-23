عودة: توجيه دعوات لمستثمرين كبار ومتنفذين لزيارة فلسطين



وأضافت عودة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أنه وعلى هامش المؤتمر، عقدت لقاءات ثنائية مع العديد من الدول، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتم توجيه دعوات لمستثمرين كبار ومتنفذين لزيارة فلسطين والاستثمار فيها.





وأشارت وزيرة الاقتصاد الوطني، إلى أنه تم عقد جلسات نقاش مع عدة دول، بمشاركة رئيس الوزراء، والتركيز على الوضع الاقتصادي في فلسطين، والتحديات الاقتصادية فيها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأربعاء، على أهمية مشاركة دولة فلسطين في منتدى (دافوس) العالمي، لاسيما وأن هذا المنتدى، يضم دولاً كبرى، ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.