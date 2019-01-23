رئيس لجنة الانتخابات يصل غزة خلال أسابيع لمناقشة إجرائها



وأضاف كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن لجنة الانتخابات جاهزة من الناحية اللوجستية، لإجراء الانتخابات في حال توفر المناخ اللازم والملائم لإجرائها، كاشفاً بأن الرئيس محمود عباس، أبلغ رئيس لجنة الانتخابات، الاستعداد لإجراء انتخابات لمجلس تشريعي.



وحول شكل الانتخابات، قال كحيل: إنه لا يوجد أي تغيير عليها كالاقتراع الإلكتروني، مشيراً إلى أن المشاكل الخلافية لا تحل من خلال الاقتراع الإلكتروني، وهو موضوع غير وارد في الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: إن رئيس اللجنة، د حنا ناصر، سيذهب إلى قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، والالتقاء مع الفصائل المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للتحضير والدعوة لإجراء الانتخابات.