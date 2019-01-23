أونروا تبدأ الفصل الدراسي الثاني وتؤكد على استمرار خدماتها بالقدس الشرقية





وأضافت، يسعدني أن أكون هنا اليوم، لأرحب بالطالبات بعودتهن إلى مدرسة بنات القدس في سلوان، والتي شهدت مؤخراً أعمال صيانة شاملة، لتعود وتنضم إلى باقي مدارس وكالة الغوث في المدينة؛ لتقديم التعليم لما لا يقل عن 1,100 طالب وطالبة، وأشعر بالفخر عندما أقول بأن (أونروا) ستستمر في الاستثمار في تعليم أطفال لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية".



يذكر، أن مدرسة سلوان هي واحدة من ست مدارس تابعة لوكالة الغوث داخل مدينة القدس، كما أن المدرسة شهدت الشهر الماضي عملية إعادة تأهيل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث شملت هذ العملية، إعادة تأهيل الصفوف الدراسية، وشبكة الكهرباء، وطلاء للمرافق وغيرها.



ويذكر، أن المملكة العربية السعودية، تُعد ممولاً سخياً لوكالة الغوث من خلال الصندوق السعودي للتنمية، فمنذ العام 2013 قدم الصندوق السعودي للتنمية ما مجموعه 130 مليون دولار لـ (أونروا) في الضفة الغربية، وفي عام 2018 وحده وقعت الوكالة اتفاقيتين بقيمة 29,8 مليون دولار، دعماً لعمليات (أونروا) في الضفة الغربية.







رام الله - دنيا الوطنقامت المديرة الجديدة لعمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، السيدة غوين لويس، بزيارة إلى مدرسة بنات سلوان الأساسية التابعة للوكالة، وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.ورافق مديرة العمليات، كل من رئيس منطقة القدس وأريحا في (أونروا) السيد ثائر جلّود، ونائب رئيس برنامج التعليم السيد محمد سلامة، وذلك لإبراز دور (أونروا) في تقديم خدمة التعليم النوعي لما لا يقل عن 46,300 من طلاب لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث التقت بطالبات المدرسة، ومديرتها وأعضاء الهيئة التدريسية.وأبرزت لويس، الدور الجوهري للتعليم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلةً: "بالرغم من التحديات الأخيرة تستمر (أونروا) بتقديم خدمة التعليم النوعي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسوف نستمر بفعل ذلك إلى حين الوصول إلى حل دائم وعادل.