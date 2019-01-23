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دولي

"النواب الأمريكي" يُقر تشريعاً يهدف لمنع انسحاب واشنطن من حلف الأطلسي

"النواب الأمريكي" يُقر تشريعاً يهدف لمنع انسحاب واشنطن من حلف الأطلسي
مجلس النواب الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ مجلس النواب الأمريكي، تشريعاً يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن هذا الإقرار، يُعدّ تحذيراً للرئيس دونالد ترامب من محاولة الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وأقرّ المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.

ويحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث لا يزال مستقبله غامضاً برغم طرح إجراء مشابه هناك.

وقال مشرعون ديمقراطيون في مؤتمر صحفي قبل التصويت: إنهم يشعرون بالقلق من التقارير عن قلة تقدير الرئيس الجمهوري للحلف، الذي تأسس قبل 70 عاماً، ويضم الولايات المتحدة وكندا وحلفاء في أوروبا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأسبوع الماضي، أن ترامب أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال العام 2018 بأنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي.

وكان ترامب، قد وبخ الشركاء في الحلف علناً؛ لضعف إنفاقهم على الدفاع.

ويؤكد مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء على دعم النواب للحلف، وينص على عدم إنفاق أي أموال أمريكية لسحب الولايات المتحدة منه.

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