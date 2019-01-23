مادورو يأمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقال في تصريحات صحفية: إنه سوف يُعلن إجراءات جديدة خلال الساعات القليلة القادمة، بخصوص هذا الموضوع.
وكان مادورو، يرد على تصريحات، أدلى بها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي أبدى دعمه للمعارضة في فنزويلا، ووصف مادورو بأنه "دكتاتور ليس له حق شرعي في السلطة".
وكان مادورو، يرد على تصريحات، أدلى بها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي أبدى دعمه للمعارضة في فنزويلا، ووصف مادورو بأنه "دكتاتور ليس له حق شرعي في السلطة".
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