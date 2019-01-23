البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءاته للتصديق على اتفاق انسحاب بريطانيا



وبينما ينظر البرلمان البريطاني في سبل المضي قدماً في هذا الملف، طالب حزب العمال المعارض يوم الثلاثاء، بإجراء استفتاء ثان بشأن الخروج، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



وأبلغ الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، أنه ينتظر مقترحاتها، وبأن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه، ورفضه مجلس العموم، لا يزال هو الأفضل المُتاح أمام بريطانيا.



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع، أن يبدأ البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، إجراءاته للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يأتي ذلك في تصريحات لمسؤولين في البرلمان، بالرغم من أن بريطانيا مازالت تواجه صعوبة في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، الذي جرى التفاوض بشأنه بين الاتحاد ولندن.