شؤون فلسطينية

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة: إيران تحاول بناء جبهة عسكرية بالضفة الغربية

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة: إيران تحاول بناء جبهة عسكرية بالضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الثلاثاء، في جلسة خاصة بمجلس الأمن حول الأمن بالشرق الأوسط: إن إيران تحاول أن تنشط من مناطق الضفة الغربية، مستعرضاً الميزانية السنوية التي تخصصها إيران "لتفعيل شبكة إرهاب في الشرق الأوسط" على حد تعبيرة.

وبحسب (i24NEWS) تطرق دانون إلى تفاصيل الخطة الإيرانية لإقامة جبهة عسكرية في الضفة الغربية، وقال :"عن طريق صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وسعيد ايزدي، رئيس الفرع الفلسطيني في قدس، تحاول ايران تحويل الضفة الغربية إلى جبهة عسكرية رابعة ضد إسرائيل".

وقال السفير الإسرائيلي: إن :"سكوت العالم يسمح لإيران أن تستمر بحيلها وبهجماتها التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وطالب دانون مجلس الأمن بالاعتراف بحماس وحزب الله كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات عليها، لأن "إضعاف هذه المنظمات، هو خطوة مهمة لإلحاق الضرر بمركز الإرهاب العالمي الذي يستقر في طهران".

وتطرق دانون في الجلسة التي تركزت حول نشاطات إسرائيل الأمنية بالمنطقة، إلى الصاروخ الذي أطلق من سوريا نحو إسرائيل من هضبة الجولان هذا الأسبوع، وقال "‘يران تستغل النظام السوري لتنفيذ نشاطات عسكرية ضد إسرائيل"، مضيفاً "نحن سنرد بقوة وسنزيل أي تهديد عن سكاننا".

وتحدث دانون أمام أعضاء المجلس عن المبالغ الضخمة التي تستثمرها إيران خلال محاولتها إلحاق الضرر بإسرائيل، وقال: "الهوس الإيراني من إسرائيل ليس فقط مكشوفاً وإنما باهظ جداً، سبعة مليارات سنوياً، تتوزع على محاولات لا تنتهي لتدمير إسرائيل، تابعوا طريق هذا الأموال الدامية التي تخرج من طهران وتصل إلى لبنان وغزة، وإلى شحنات الأسلحة من سوريا والآن داخل الضفة الغربية".

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