"كابينت" يجتمع اليوم لمناقشة التطورات في قطاع غزة





وأضافت: أن الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيتم فيه مناقشة التوتر في قطاع غزة، وأيضاً الهجوم الذي حدث في سوريا هذا الأسبوع.





يشار إلى أن ضابطاً إسرائيلياً أصيب بجروح متوسطة أمس الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه، من قبل قناص فلسطيني على الحدود مع غزة، قبل أن تقصف مدفعية وطائرات الاحتلال بعدة غارات مواقع للمقاومة، في مناطق متفرقة من القطاع.





وأسفر القصف عن استشهاد عنصر من كتائب القسام، وإصابة أربعة آخرين، وفق مصادر طبية.

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيجتمع اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الحالية.