حماس: حديث السلطة عن إجراء "انتخابات تشريعية" غير قانوني ويُخالف اتفاقيات المصالحة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس: إن حديث السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات تشريعية غير قانوني، ويخالف اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.وصرح المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، بأن جميع الفصائل الفلسطينية، اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، بشكل متزامن، وبتوافق وطني، بما يتماشى مع القانون الفلسطيني.وأضاف قاسم: "السلطة وحركة فتح بحديثهما عن إجراء انتخابات تشريعية فقط، تنتهكان اتفاقيات المصالحة والقانون الفلسطيني".وشدد الناطق باسم حماس على أن المطلوب لإجراء الانتخابات هو "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بتوافق وطني، وتشرف عليها حكومة وحدة وطنية".وأكد قاسم، أن سلوك السلطة الخارج عن الإجماع الوطني في علاقتها مع الاحتلال، وفرضها العقوبات ضد قطاع غزة، يجعلها غير مؤتمنة على أي عملية انتخابية، " خاصة أن التجربة أثبتت عدم احترام قيادة فتح للإرادة الشعبية، حينما تنكرت لنتائج انتخابات 2006".