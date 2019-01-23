الكشف عن تفاصيل العثور على صياد مصري اختفى في بحر غزة





وقال بكر في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن صياداً فلسطينياً، وأثناء عمله فجر اليوم الأربعاء، في بحر غزة، تفاجأ بوجود جثة عائمة على سطح البحر، قبل أن يقوم بسحبها إلى الشاطئ.





وأضاف: أن الجثة تم تسليمها للجهات المختصة، حيث سيتم نقلها لمستشفى الشفاء.





وكانت الشرطة البحرية، أنقذت يوم الخميس الماضي، ستة صيادين مصريين، جرّفتهم الأمواج إلى بحر قطاع غزة، بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد مؤخراً.

خاص دنيا الوطنكشف مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر، تفاصيل العثور على جثة صياد مصري، اختفى قبل أسبوع في بحر قطاع غزة.