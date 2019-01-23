دعوة إسرائيلية لـ"محمد بن سلمان" لزيارة تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنوجهت إسرائيل دعوة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للمشاركة بمؤتمر للطيران يُعقد في تل أبيب.وخاطب مديان بار، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية، في رسالته التي نشرتها صحيفة (جيروزاليم بوست) ولي العهد السعودي معرفاً بنفسه "اسمي ميدان بار، ولدت وترعرعت في إسرائيل، عملت طياراً في سلاح الجو الإسرائيلي، وأعمل في الوقت الحالي طياراً في شركة الخطوط الجوية العال".وكتب رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية متحدثاً إلى محمد بن سلمان بقوله: "أنا وأنت في نفس العمر تقريباً، وهو متوسط ​​عمر الطيارين، الذين يطيرون في شركات الطيران التجارية الإسرائيلية، يمكننا كلانا أن نتفق على أنه من المرجح أن أقراننا من الطيارين الذين يعملون لدى شركات الطيران الإسرائيلية لديهم فرصة كبيرة خلال حياتهم للاستفادة من التطورات الجيوسياسية الإقليمية التي ستسمح لهم بالتحليق فوق المملكة العربية السعودية، بعد مرورهم عبر المجال الجوي الأردني في طريقهم إلى قطر ومنها إلى الهند".ورأى بار أن الطائرات المدنية السعودية في المستقبل القريب "سوف تمر فوق القدس في طريقها إلى لندن، وستدخل الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي السعودي في طريقها إلى الشرق الأقصى".وجاء في هذه الرسالة المطولة أيضاً: "صاحب السمو الملكي، ولي العهد، لقد حان الوقت لإحداث تغيير، يجب علينا أن نقود التحول لا أن ننقاد للريح.. الطيارون السعوديون يتحدثون اللغة الدولية للطيران المدني تماماً مثل نظرائهم الإسرائيليين، وهم يستخدمون نفس المصطلحات المهنية، ويواجهون تحديات مشتركة، كما أن قمرة القيادة هي مساحة خالية نسبياً من الضجيج السياسي".وأفادت الرسالة، أن رابطة طياري العال ستعقد في أيار/ مايو المقبل "مؤتمر الطيران في إسرائيل، وهو أهم مؤتمر للطيران في الشرق الأوسط، ندعو طياري المملكة العربية السعودية للانضمام إلينا كضيوف شرف، وسيكون من دواعي سرورنا أن نراهم يشاركون في المناقشات بكامل الجلسات.. يمكننا أن نتحاور حول التحديات المشتركة التي يواجهها كلانا، ويمكننا معاً البحث عن حلول".وقال بار في مقطع آخر: إن "الرحلة من تل أبيب إلى الرياض تستغرق نفس القدر من وقت الرحلة إلى أثينا.. لدينا هنا في المطار الخدمات الأرضية التي يمكن أن تخدم طائراتكم من طرازي بوينغ وإيرباص.. نحن نمد يداً مرحبة إليكم، ونعرض على المملكة العربية السعودية خطة طيران للتحليق فوق المجال الجوي الإسرائيلي، ونقترح هذا الأمر بتواضع وإخلاص، وبقلوب وعقول منفتحة".