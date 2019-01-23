شؤون فلسطينية

الحكومة والانتخابات.. العالول يكشف أجندة اجتماع مركزية فتح المقرر غداً

الحكومة والانتخابات.. العالول يكشف أجندة اجتماع مركزية فتح المقرر غداً
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، تفاصيل الاجتماع المقرر، أن تعقده اللجنة يوم غد الخميس، في رام الله.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن كثيراً من القضايا، سيتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع، سواءً ما يتعلق بالوضع الداخلي، أو الوضع الخارجي، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، والتي شهدت تصاعداً خلال الفترة الماضية.

وأضاف: أن اللجنة ستناقش الخطوات التي يحب اتخاذها في مواجهة التحديات الخارجية، موضحاً: "في ظل هذه التحديات لا بدّ من ترتيب أوضاعنا الداخلية ومؤسساتنا، بشكل أفضل، ولا بد من ترتيب العلاقة مع الشارع الفلسطيني والجمهور، حتى يكون الاصطفاف الفلسطيني كاملاً في مواجهة التحديات".

وتابع نائب رئيس حركة فتح: "سيكون جزء مما سنبحثه غداً، موضوع الانتخابات، خاصة بعد قرار حلّ المجلس التشريعي، مضيفاً أنه ربما لا تكون هناك انتخابات تشريعية، وربما تكون انتخابات عامة، لأننا أصبحنا دولة الآن".

وشددّ على أن مركزية فتح، ستبحث ملف الحكومة الفصائلية، والتي ستعد للانتخابات، خلال الفترة المقبلة.

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