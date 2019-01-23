مسؤولة أميركية: نهاية العالم بعد 12 عامًا

رام الله - دنيا الوطنفجرت ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، العضوة في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما عبرت عن اعتقادها بأن "العالم سينتهي في غضون 12 عاماً" من الآن.وقالت أوكاسيو-كورتيز: "العالم سينتهي في غضون 12 عاماً إذا لم يتم تمرير القوانين الخاصة بمعالجة تغير المناخ"، منتقدة الإدارة الأميركية بشأن عدم اتخاذها تدابير أكثر حزماً بهذا الشأن، وفق ما ذكر موقع (فوكس نيوز).ونقل الموقع عن أوكاسيو- كورتيز قولها خلال مقابلة في مانهاتن، الاثنين: إنها وغيرها من جيل الألفية ينظرون إلى تغير المناخ باعتباره "حربنا العالمية الثانية".وانتقدت أوكاسيو-كورتيز النظام الاقتصادي الأميركي الذي "يسمح بوجود مليارديرات"، ووصفت ذلك بأنه "غير أخلاقي، في بلد يكافح فيه الملايين من الناس من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية".وأضافت أوكاسيو كورتيز (29 عاما): "لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أن جميع المليارديرات غير أخلاقيين. لا يعني ذلك أن شخصاً مثل بيل غيتس، على سبيل المثال، أو وارن بافيت، هم أناس غير أخلاقيين".كما أكدت أن "النظام الذي يسمح بوجود المليارديرات، في الوقت الذي يوجد أناس لا يستطيعون الحصول على التأمين الصحي من أجل تأمين العلاج، هو أمر خاطئ".