شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.63% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 105.84 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.55% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 105.78 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.84% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 105.53 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.88% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 110.08 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.77% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 113.90 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري
سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.82% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 109.51 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية* خلال شهر

 كانون أول،12/2018

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.00 مقارنة بـ 105.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ 105.85 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.61 مقارنة بـ 105.51 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.20% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.41 مقارنة بـــ 110.74 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.10%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.71%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه
سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.52% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.72 مقارنة بـــ 114.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.63%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.78 مقارنة بـــــ 116.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.25%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.21 مقارنة بــــ 109.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.33 مقارنة بـــــ 109.75 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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