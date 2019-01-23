وفدٌ من "نقابة الصحفيين" يزور عدداً من فرسان الصورة والكلمة

رام الله - دنيا الوطنقام وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بزيارة لعدد من فرسان الصورة والكلمة، حيث تم تقديم دروع تكريمية لهم من قبل الوفد، الذي ترأسه نائب النقيب الدكتور تحسين الأسطل، ومجموعة من الصحفيين.أولى الزيارات، كانت للزميل المصور محمود الهمص، لتهنئته بفوزه للمرة الثانية بالمرتبة الأولى بجائزة (البايوكس) الفرنسية للعام 2018، والزميل الصحفي سمير سكيك، لتكريمه بعد تعرضه للاعتقال السياسي، والزميل الصحفي رامز الغول، لتهنئته بسلامة الشفاء، بعد إجراء عملية جراحية، تكللت بالنجاح، والزميل المصور الجريح معين الضبة، للاطمئنان على وضعه الصحي، إثر تعرضه للإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة.ووجه الأسطل التحية للصحفيين فرسان الميدان، الذين يقدمون أرواحهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم؛ لتغطية الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.