ضاحي خلفان يسخر من فوز قطر: مبروك لـ"منتخب العولمة"

رام الله - دنيا الوطنسخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من صعود منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات، واصفًا إياه بـ"منتخب العولمة".وكتب خلفان، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر، وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي فى هذا المنتخب".وكان منتخب قطر فاز على نظيره العراق بهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019، على استاد آل نهيان، ليتأهل العنابي إلى دور الـ 8 ليواجه نظيره كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.وأضاف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: "فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية".