فروانة: (3271) أسيراً يقضون أحكاماً مختلفة بينهم (539) بالمؤبد

رام الله - دنيا الوطنقال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان"، المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إنه وحسب تقرير إدارة السجون الإسرائيلية، والذي يرصد المعطيات الإحصائية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، فإن ما مجموعه (3271) أسيراًفلسطينياً، من بين إجمالي الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، قد صدر بحقهم أحكاماً بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (94) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 14- 18 سنة.وتابع: إن من بين الأسرى المحكومين يوجد (539) أسيراً صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، بالإضافة الى وجود (491) أسيراً يقضون أحكاماً تزيد عن عشرين سنة، و(393) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفتراتتتراوح ما بين 15- 20 سنة.وأضاف: فيما هناك (220) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 10- 15 سنة، وأن (396) أسيراً صدر بحقهم أحكام تتراوح ما بين 5- 10 سنوات.وأوضح فروانة أنه وبالإضافة الى هؤلاء، وحسب ما ورد في تقرير ادارة السجون، فانه يوجد من بين إجمالي الأسرى المحكومين (1232) أسيراً يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات، بينهم (230) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدة تقل عن سنة، و(378) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1- 2 سنة، و(315) يقضون أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2- 3 سنوات، و(309) أسيراً يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.وأكد فروانة على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وفقا لقواعد القانون الدولي، فضلاً عن أنها أداة من أدوات الاحتلال ولم تكن يوما نزيهة وعادلة في تعاملها مع الفلسطينيين. وأن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.يذكر بأن إجمالي عدد الأسرى اليوم بلغ قرابة (5600) أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو (220) طفلاً، و(51) أسيرة، وقرابة (480) معتقلاً إدارياً، وجميعهم هؤلاء الأسرى موزعين على حوالي عشرين سجناً ومعتقلاً ومركزتوقيف، مع ضرورة الإشارة إلى أن الأرقام في حراك مستمر وتغير على الدوام نتيجة الإفراجات والاعتقالات اليومية.