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لأول مرة.. السعودية تسمح بالموسيقى والغناء في المطاعم

لأول مرة.. السعودية تسمح بالموسيقى والغناء في المطاعم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، السماح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي، وهي التي كانت ممنوعة طيلة السنوات الماضية.

وقال آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، نقلته (العربية.نت): "من اليوم.. إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة، والأولوية للسعوديين".

وأثار إعلان تركي آل الشيخ، جدلًا واسعًا، إذ اتهمه مغردون بـ"التحريض على الفجور"، من خلال إتاحة الغناء والموسيقى المحرمة من قبل هيئة كبار العلماء.

وأوضح ناشطون، أن هذه القرارات، تأتي ضمن مشروع التغيير الكبير، الذي يقوده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال ناشطون: إن ما كانت الحكومة السعودية، تعاقب على فعله بالأمس، بات مسموحاً ومشجعاً عليه من قبل الحكومة ذاتها.

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