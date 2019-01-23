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عيد وطني تونسي لإلغاء العبودية

عيد وطني تونسي لإلغاء العبودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة التونسية، يوم 23 كانون الثاني/ يناير، من كل عام عيداً وطنياً لإلغاء العبودية والرق، وذلك "في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان" وإحياء للذكرى الـ 173 لإلغاء العبودية في تونس.

واستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الثلاثاء، بهذه المناسبة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي، بقصر قرطاج.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، نشر في صفحتها على موقع (فيسبوك)، أفادت العبيدي بأن "اللقاء مع رئيس الدولة استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الوطني، والتعاون الدولي في هذا المجال".

يشار إلى أن حاكم تونس، أحمد باشا باي، قرر في 23 كانون الثاني/ يناير عام 1846 إلغاء الرق والعبودية، في خطوة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.

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