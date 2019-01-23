شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء الموافق 23 كانون الثاني/ يناير 2019 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.68 شيكل.

الدينار الأردني: 5.18 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.18 شيكل.

الجنيه المصري: 0.20 شيكل.

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