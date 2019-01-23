أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء



اليورو الأوروبي: 4.18 شيكل.



الجنيه المصري: 0.20 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء الموافق 23 كانون الثاني/ يناير 2019 على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.68 شيكل.الدينار الأردني: 5.18 شيكل.