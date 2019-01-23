الاربعاء: أجواء لطيفة نهاراً وباردة ليلاً ولا تغير على درجات الحرارة

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-9 18-7 16-7 بيت لحم 15-9 18-7 16-7 رام الله والبيرة 14-8 17-6 15-6 طولكرم 19-10 22-9 19-8 نابلس 17-10 20-8 18-8 قلقيلية 19-10 22-9 19-8 جنين 18-7 21-7 19-7 سلفيت 15-9 18-7 16-7 طوباس 18-7 21-7 19-7 روابي 17-10 20-8 18-8 الخليل 14-8 17-6 16-6 غزه 18-11 21-10 18-9 أريحا 12-11 23-10 22-11 خانيونس 18-11 21-10 18-9 الأغوار الشمالية 19-9 21-8 20-9 رفح 19-10 22-9 19-8

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاربعاء، صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة خاصة فوق المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2019/01/24: يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/01/25: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2019/01/26: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: