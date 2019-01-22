الشعبية تدعو لتشكيل لجنة طوارئ وطنية للتعامل مع التطورات بالمعتقلات الاسرائيلية



هذا ودعت الجبهة بسجون الاحتلال، جماهير الشعب الفلسطيني إلى التوجه لمعتقل عوفر ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء ويوم غد، ولتكن بؤرة اشتباك ومواجهة أمام هذا المعتقل دعماً للأسرى الصامدين داخله، مطالبة باعتبار يوم غد الأربعاء الموافق 23/1/2019 يوم غضبي شعبي شامل.



إلى ذلك طالبت الجبهة، بالبدء بالتحرك على مستوى القضاء الدولي لملاحقة مجرمي إدارة مصلحة السجون ومخابرات العدو، والشروع بخطوات متسارعة من أجل الاعتراف الدولي بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.



وقالت: "ندعو المحطات الإذاعية والتلفزيونية إلى إطلاق يوم بث مفتوح دعماً للأسرى في معتقلات العدو وتعزيزاً لصمود الأسرى في معتقل عوفر".



واضافت: "نجدد تأكيدنا في منظمة الجبهة بالسجون، بأن المواجهة والصمود داخل معتقلات الاحتلال دوماً تحتاج إلى دعم، فنحن على ثقة بأن أبناء شعبنا على قدر ذلك".



رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أن حالة القمع الشديدة التي يتعرض لها الأسرى الأبطال وخصوصاً في معتقل عوفر، تأتي في سياق الهجمة الشاملة التي تشنها حكومات الاحتلال وأداتها إدارة مصلحة السجون.واوضحت الجبهة أن السياسات الإسرائيلية، بدأت تأخذ منحىً خطيراً مؤخراً عبر الشروع بتنفيذ خطة قمع وتنكيل شاملة تشمل الاعتداءات الممنهجة والمخطط لها على المعتقلات الأوسع والأكثر تواجداً للأسرى بها مثل (عوفر ورامون ونفحة ومجدو والنقب وجلبوع)، تمهيداً لتوسيع حملة تطبيق إجراءات لجنة المجرم "أردان" وهذا ما يعني أن رقعة الاستهداف ستتسع ونتائجها ستكون خطيرة، وبالوقت ذاته فإن حالة المقاومة من قبل الحركة الأسيرة ستظل قائمة ومتواصلة.وأمام هذا الواقع الخطير، فقد دعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ومؤسسات العمل الوطني إلى تشكيل لجنة طوارئ على المستوى الوطني للتعامل مع التطورات الحاصلة داخل المعتقلات، وصوغ برنامج دعم وفعل جماهيري متصاعد على الأرض.