شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة بنات رخمة الأساسية

التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة بنات رخمة الأساسية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع توسعة مدرسة بنات رخمة الأساسية التابعة لمديرية تربية بيت لحم، إذ تم تمويل المشروع من برنامج الدعم المشترك JFA الذي تشترك فيه كل من ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج وبلجيكا، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن مشروع المدرسة شمل توسعة (11) غرفة صفية ووحدة إدارية، بالإضافة إلى الغرف التخصصية التي تشمل مختبري حاسوب وعلوم ومكتبة وغرفة مصادر ومرافق أخرى وساحات، إضافةً لتركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وذلك وفق أفضل المعايير والمواصفات مما يعزز نهج الوزارة نحو مدارس خضراء ومستدامة. 

من جهته، أشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، إلى أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائماً في مشاريعها، مؤكداً أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ بما يشمل استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة، والتخلص من الاكتظاظ في الغرف الصفية، واستبدال الغرف الصغيرة غير المناسبة، وتوفير الخدمات التعليمية النوعية؛ مما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وجذابة.

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