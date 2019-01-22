الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت تتلف كميات من القطين منتهية الصلاحية





وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان وبحضور جهات الاختصاص ممثلة بـ( الاقتصاد الوطني، الصحة والزراعة ) تم معاينة الكمية وفحصها وتبين انها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآمي ويظهر عليها علامات العفن وتخرج منها روائح نتنة، وعليه أقرت اللجنة اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.









رام الله - دنيا الوطنأتلفت الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت اليوم كميات من القطين منتهية الصلاحية ومهربة من داخل اسرائيل، تم ضبطها خلال عملية مراقبة ومتابعة لشاحنة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية في المحافظة تقوم بأفراغ حمولتها وتعبئتها لسيارة أخرى.