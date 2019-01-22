الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، في مدينة دافوس السويسرية، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برينده، ووضعه في صورة آخر التطورات في فلسطين خاصة الاقتصادية منها.واطلع الحمد برينده على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الاحتلال اإسرائيلي هو المعيق الأول لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، لا سيما من خلال انتهاكاته وعقباته المختلفة التي يضعها في وجه الاقتصاد الفلسطيني.وجدد الحمدالله دعوته المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإنهاء احتلالها، وصولا لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.