شؤون فلسطينية

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، حرص وزارة بشكل كامل على الحد من الاقتراض من البنوك؛ لسد العجز الجاري، وذلك  لغايات عدم إرهاق الميزانية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المديرة العامة للوكالة البريطانية للتنمية ليندي كاميرون، في مكتبه بمدينة رام الله ، حيث بحثا مجالات التعاون والدعم البريطاني المقدم لفلسطين.

وأشاد بشارة بالدعم الذي تقدمه الوكالة البريطانية لفلسطين بشكل عام ولوزارة المالية بشكل خاص، والذي ينسجم مع أولويات الحكومة والوزارة، والتي تتمثل في التركيز على تحسين إدارة المال العام لتخفيض العجز الناتج عن انخفاض الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار سياسات الاحتلال بحق شعبنا والسيطرة على الموارد المالية للحكومة ومصادرتها.

وتطرق بشارة إلى موضوع الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي والتي تخص الفاقد المالي والعمولات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية..

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على استرداد هذه الأموال المسلوبة من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الأمر يقع على رأس أولوياتها.

وشكر بشارة الحكومة البريطانية على الدعم السخي الذي تقدم هسنويا والذي يبلغ  70 مليون جنيه استرليني تقريبا لدعم الموازنةمن خلال الآلية الأوروبية ودعم قطاع العدل والأمن، والصحة والتعليم وبناء المؤسسات.

بدورها، أثنت كاميرون على قدرة وزارة المالية على إدارة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة. وأكدت دعم الحكومة البريطانية لوزارة المالية في هذا الجهد.

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