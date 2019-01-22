شؤون فلسطينية

ردا على التصعيد.. حماس: المقاومة لن تسمح باستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الاسرائيلية

ردا على التصعيد.. حماس: المقاومة لن تسمح باستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "المقاومة الباسلة لن تسمح باستخدام الدماء الفلسطينية، وقودا لحملات الاحتلال الانتخابية، وهي تملك الإرادة والوسائل؛ لحماية دماء ومصالح أبناء الشعب الفلسطيني العظيم".

يشار إلى مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف ظهر وعصر اليوم الثلاثاء، نقطتي رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة، أسفر ذلك عن استشهاد احد عناصر المقاومة، واصابة أربعة آخرين.

جاء ذلك قبل أن تقدم طائرات الاحتلال على استهداف موقع عسقلان التابع للمقاومة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: رغم معيقات الاحتلال استطعنا تحقيق إنجازات مهمة بالتنمية الاقتصادية

الحمد الله: رغم معيقات الاحتلال استطعنا تحقيق إنجازات مهمة بالتنمية الاقتصادية

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

شاهد: لحظة استهداف دبابة اسرائيلية لأحد المواقع التابعة لحماس شرقي القطاع

شاهد: لحظة استهداف دبابة اسرائيلية لأحد المواقع التابعة لحماس شرقي القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شمال القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شمال القطاع

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

الأردن يرفع من تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري

الأردن يرفع من تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة