ردا على التصعيد.. حماس: المقاومة لن تسمح باستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "المقاومة الباسلة لن تسمح باستخدام الدماء الفلسطينية، وقودا لحملات الاحتلال الانتخابية، وهي تملك الإرادة والوسائل؛ لحماية دماء ومصالح أبناء الشعب الفلسطيني العظيم".يشار إلى مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف ظهر وعصر اليوم الثلاثاء، نقطتي رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة، أسفر ذلك عن استشهاد احد عناصر المقاومة، واصابة أربعة آخرين.جاء ذلك قبل أن تقدم طائرات الاحتلال على استهداف موقع عسقلان التابع للمقاومة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.