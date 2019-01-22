دولي

بومبيو: هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بومبيو: هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك طرقا لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار بينهما، حيث قال: "هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

عربيا، حذر بومبيو، خلال كلمته أمام منتدى دافوس الثلاثاء، من أن إيران تمثل "تهديدا حقيقيا"، مشددا على أنها لا تزال تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال: "تهديد الجمهورية الإيرانية حقيقي جدا، في اليمن وسوريا ولبنان. إيران أيضا تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، في كل هذه الأماكن لا تزال إيران عنصرا فاعلا".

كما تطرق وزير الخارجية الأميركي إلى الملف اليمني، إذ أعرب عن أمله في "تحقيق تقدم في ملف الأزمة اليمنية".

وحول الوضع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول، من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "نحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط. نعمل على تحالف يمكن الدول في الشرق الأوسط بأن تدافع عن نفسها مجتمعا مع الولايات المتحدة".

وتابع: "أخذنا وعودا من جميع حلفائنا في المنطقة، وهذا يعتبر عنصرا مهما في معالجة المشاكل في المنطقة".

وكان الوزير الأميركي قد اتهم إيران الأسبوع الماضي بتشكيل تهديد صاروخي، بعد تحديها تحذيراته ومضيّها قدما في محاولة وضع قمر اصطناعي في المدار، لكنها باءت بالفشل.

وكرر بومبيو اتهامه إيران بخرق القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي خرجت منه الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو على تويتر أن "النظام الإيراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقيامه بعملية إطلاق إلى الفضاء".

وتابع بومبيو بالقول إن عملية إطلاق الصاروخ "تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطورة، تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط".

أخبار ذات صلة

فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

إسرائيل وأوكرانيا توقعان اتفاقية تجارة حرة

إسرائيل وأوكرانيا توقعان اتفاقية تجارة حرة

ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بسفينتين قرب (القرم) إلى 14 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بسفينتين قرب (القرم) إلى 14 شخصاً

إسرائيل تجري اتصالات لتجديد العلاقات مع جمهورية مالي

إسرائيل تجري اتصالات لتجديد العلاقات مع جمهورية مالي

أوغلو: أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي

أوغلو: أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي

شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ &#34;حيتس 3&#34;

شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"

صديق زوجته.. من سيخلف ترامب إذا أقيل؟

صديق زوجته.. من سيخلف ترامب إذا أقيل؟

الصين تُعاقب مسؤولين فشلوا بتحسين جودة الهواء

الصين تُعاقب مسؤولين فشلوا بتحسين جودة الهواء

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة بنات رخمة الأساسية

التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة بنات رخمة الأساسية

الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت تتلف كميات من القطين منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت تتلف كميات من القطين منتهية الصلاحية

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الحمد الله يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

وزير المالية يكشف عن التوجه القادم بشأن الاقتراض من البنوك

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

الأردن يرفع من تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري

الأردن يرفع من تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة