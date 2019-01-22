بومبيو: هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك طرقا لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار بينهما، حيث قال: "هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".







وحول الوضع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول، من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "نحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط. نعمل على تحالف يمكن الدول في الشرق الأوسط بأن تدافع عن نفسها مجتمعا مع الولايات المتحدة".



وتابع: "أخذنا وعودا من جميع حلفائنا في المنطقة، وهذا يعتبر عنصرا مهما في معالجة المشاكل في المنطقة".



وكان الوزير الأميركي قد اتهم إيران الأسبوع الماضي بتشكيل تهديد صاروخي، بعد تحديها تحذيراته ومضيّها قدما في محاولة وضع قمر اصطناعي في المدار، لكنها باءت بالفشل.



وكرر بومبيو اتهامه إيران بخرق القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي خرجت منه الولايات المتحدة.



وكتب بومبيو على تويتر أن "النظام الإيراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقيامه بعملية إطلاق إلى الفضاء".



وتابع بومبيو بالقول إن عملية إطلاق الصاروخ "تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطورة، تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط".

وحول الوضع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول، من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطنعربيا، حذر بومبيو، خلال كلمته أمام منتدى دافوس الثلاثاء، من أن إيران تمثل "تهديدا حقيقيا"، مشددا على أنها لا تزال تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال: "تهديد الجمهورية الإيرانية حقيقي جدا، في اليمن وسوريا ولبنان. إيران أيضا تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، في كل هذه الأماكن لا تزال إيران عنصرا فاعلا".كما تطرق وزير الخارجية الأميركي إلى الملف اليمني، إذ أعرب عن أمله في "تحقيق تقدم في ملف الأزمة اليمنية".