شاهد: لحظة استهداف دبابة اسرائيلية لأحد المواقع التابعة لحماس شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح، لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، لأحد المواقع التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس شرقي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح، لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، لأحد المواقع التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس شرقي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قصفت عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، شمال ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أحد عناصر المقاومة واصابة أربعة آخرين.
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