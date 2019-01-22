شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شمال القطاع





وفي التفاصيل، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي بثلاثة صواريخ، موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة، مما أسفر عنه أضرار مادية بالغة وحالات فزع بين المواطنين الفلسطينيين.





وقال أفيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، هذا المساء، عدداً من الاهداف التابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة".





وأضاف: "جاء ذلك ردا على الهجوم الذي وقع في وقت سابق ، وردا على حوادث إطلاق النار على قوات اسرائيلية".





وحمّل ادرعي، حماس المسؤولة عنما يحدث في قطاع غزة، لافتا إلى أن جيشه مستعد لاتخاذ إجراءات ضد أي عمل من قطاع غزة، أنه مصمم على الدفاع عن المستوطنين.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال نفذت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في شمال ووسط القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد أحد عناصر المقاومة، واصابة اثنين اخرين.









رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدفت موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.