الأردن يرفع من تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار، كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى النظام السوري.وقال سفيان سلمان القضاة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية: "تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق"، بحسب وسائل إعلام أردنية.وأشار القضاة إلى أنّ هذا القرار، يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.وفي السياق، قال القضاة: "الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا ويعيد أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".يشار إلى أن الأردن ونظام الأسد، أعادا العمل للمعبر الحدودي بينهما منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات.