أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العدل علي أبو دياك، يوم الثلاثاء في مكتبه، مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى أ. ريم ابو الرب، سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.وأكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لكي تتلاءم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.بدورها، أكدت إيمان عبد الحميد أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بشكل قانوني، بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.وأوضحت أنه سيتم نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً وبشكل دوري، بما يضمن وصولها إلى كافة المهتمين.