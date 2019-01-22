شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات
رام الله - دنيا الوطن
 بحث وزير العدل علي أبو دياك، يوم الثلاثاء في مكتبه، مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى أ. ريم ابو الرب، سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لكي تتلاءم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بدورها، أكدت إيمان عبد الحميد أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بشكل قانوني، بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.

وأوضحت أنه سيتم نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً وبشكل دوري، بما يضمن وصولها إلى كافة المهتمين.

أخبار ذات صلة

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

شعث: سنسعى لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة لحل قضية الأسرى

شعث: سنسعى لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة لحل قضية الأسرى

الاحتلال يُواصل احتجاز جثامين 38 شهيداً

الاحتلال يُواصل احتجاز جثامين 38 شهيداً

فيديو..الزق:الصفقة التي يعقدها العمادي مع إسرائيل هي التي أغلقت باب المصالحة

فيديو..الزق:الصفقة التي يعقدها العمادي مع إسرائيل هي التي أغلقت باب المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

نادي الأسير ينشر توثيقاً لأبرز المعلومات باعتداءات قوات القمع على أسرى (عوفر)

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

صيدم: نرفض اتهام مناهجنا بالتحريض وأبوابنا مفتوحة للجميع

شعث: سنسعى لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة لحل قضية الأسرى

شعث: سنسعى لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة لحل قضية الأسرى

الاحتلال يُواصل احتجاز جثامين 38 شهيداً

الاحتلال يُواصل احتجاز جثامين 38 شهيداً

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية