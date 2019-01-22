حلس يتقلد الوسام الرفيع من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى

رام الله - دنيا الوطناستقبل احمد حلس " ابو ماهر " عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم وأعضاء الهيئة القيادية العليا جمال عبيد ، نبيل الصفدي، اياد صافي ، د.حيدر القدرة ، زياد شعث في غزة اليوم رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى برئاسة العميد اسماعيل الناقة والوفد المكون من الهيئة الادارية المركزية للرابطة في فلسطين ، الذي جاء لتقليد ابو ماهر وساما رفيعا مقدم من الاتحاد العربي للمحاربين القدامي ، والذي اختتم مؤتمره العام في ديسمبر الماضي في ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة .وبدأ اللقاء بترحيب ابو ماهر بالمناضلين أصحاب الرصاصة الاولى ، وتحدث عن دورهم التاريخي في في الثورة الفلسطينية ، ومسيرتهم النضالية الطويلة داخل سجون الاحتلال وخارجها .وأشاد حلس بالدور الطليعي الذي لعبه مقاتلي الثورة القدامى في حماية القرار الفلسطيني ، والحفاظ على استقلاليته ،لافتا لكونهم الارث الحقيقي للثورة ، كانوا وما زالوا مستمرين في عطائهم .واطلع حلس مقاتلي الثورة القدامى على مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي والوطني .وشرح العميد اسماعيل الناقة نتائج وتوصيات مؤتمر الاتحاد العربي بالامارات ، مؤكدا وقوف الاتحاد بجانب الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها ، وحماية الشرعية الوطنية .وقلد العميد الناقة أبو ماهر حلس وسام الاتحاد الرفيع ، تقديرا لجهوده الوطنية ، ودوره في حماية المشروع الوطني .وشكر حلس وفد الرابطة ، واعدا باستمرار التواصل واللقاءات ، وان تكون مكانتهم بحجم تضحياتهم وعطائهم للوطن وقضيته .