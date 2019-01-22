ضبط طن ونصف لبن جميد تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي في يطا

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الضابطة الجمركية، وبإسناد قوات الأمن الوطني من ضبط معمل لصناعة لبن الجميد من مخلفات المستوطنات التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة يطا جنوب الخليل.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة لمعمل يقوم بإعادة تصنيع منتجات الألبان منتهية الصلاحية، وتحويلها إلى لبن جميد، وهو غير صالح للاستهلاك الآدمي في مدينة يطا، وبقرار من النيابة العامة، تمت مداهمة المكان من قبل الضابطة الجمركية وبإسناد قوات الأمن الوطني، وبوجود جهات الاختصاص من مديرية الصحة والنيابة العامة، تم ضبط ما يقارب طناً ونصف طن من الجميد غير الصالح.وقررت اللجنة المختصة إتلاف الكمية، والتحرز على الأدوات المستخدمة في التصنيع، وإغلاق المصنع بقرار من النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.