شعث: سنسعى لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة لحل قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، عن مشاركته بصفته نائب رئيس الاشتراكية الدولية، باجتماع لقيادة الاشتراكية في الـ27 من الشهر الجاري في أمريكا اللاتينية، ليليه اجتماع المؤتمر العام لكل الأحزاب الاشتراكية في العالم في الـ 28 الجاري.وأوضح شعث في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر الثلاثاء، أن القضية الأساسية التي ستطرح هي الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف شعث: أنه سيكون له لقاءات في الـ 29 و30 مع قيادات الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية؛ لبحث آليات مواجهة محاولات الضغط على البرازيل، وغواتيمالا، وهندوراس، لعدم نقل سفارتها إلى القدس.