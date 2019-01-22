الاحتلال يُواصل احتجاز جثامين 38 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء، الذين تحتجز قوات الاحتلال جثامنيهم إلى 38 شهيداً، آخرهم الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاماً) من بلدة عزون في قلقيلية، والذي استشهد أمس على حاجز حوارة العسكري، بزعم تنفيذه عملية طعن، حسب ما قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري.





وأكد العاروري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر الثلاثاء، أن احتجاز جثمانين الشهداء أسلوب عقابي ومنافٍ لكافة القوانين الدولية، مشيراً إلى أن أحزاب اليمين الإسرائيلية، تحاول في هذه الفترة تصعيد الانتهاكات ضد شعبنا لاستغلالها في انتخاباتها.



رام الله - دنيا الوطن