فيديو..الزق:الصفقة التي يعقدها العمادي مع إسرائيل هي التي أغلقت باب المصالحة

واتهم قطر بتمويل الانقسام مالياً وإعلامياً، متمماً " الصفقة التي يعقدها العمادي مع إسرائيل، هي التي أغلقت باب المصالحة، لا يمكن أن نقتنع بأن العمادي هو الأم تريزا تساعد الفقراء والمساكين، وندرك أيضاً بأن إسرائيل ليست جمعية خيرية".

وأضاف خلال حديث لقناة (عودة) الفضائية: جهات إقليمية هي من صنعت، ومولت الانقسام الفلسطيني، للوصول إلي الغرض منه، وهو الانفصال، و من صنع الانقسام وموله، هو الذي يُعطل المصالحة.





وأردف: " جذور الانقسام عبر عنها بوضوح أمير قطر، حينما زار غزة بعد الانقلاب مباشرة، حيث تحدث بوضوح أن غزة هي أول الربيع العربي".



وأشار إلى أن المصالحة، اصطدمت بجدار أصم في هذه اللحظة، وهناك من سلك طريقاً واضحاً غير المصالحة، مشدداً " بالمصالحة نستطيع حل إشكالات غزة الإنسانية، وفقط بالمصالحة، يمكن أن نُشكل سداً منيعاً في وجه المشروع الأمريكي".





وأكد على أن الخطورة تكمن في التعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل، مضيفاً: "االمطلوب ببساطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة".





وأوضح، أن المطلوب من الحكومة، أن تتمكن من أمرين وهما: سيطرة كاملة على الجباية بغزة، والأمر الآخر أن تكون الحكومة هي المرجعية الأساس لأجهزة الأمن، حتي تستطيع تنفيذ القانون، على حد قوله.



