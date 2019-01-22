شؤون فلسطينية

وزارة التربية والتعليم تنفي الشائعات حول تعطيل المدارس غداً الأربعاء

وزارة التربية والتعليم تنفي الشائعات حول تعطيل المدارس غداً الأربعاء
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
نفت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن وجود تعطيل الدوام في المدارس غدًا الأربعاء، بسبب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة، معتصم الميناوي، في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن": إن الدوام للطلاب غداً منتظم كالمتعاد، ولا يوجد أي تعليق بدوام المدارس.

وقد نشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطيل المدارس غداً الأربعاء، وهو أول أيام انتظام الدراسة، بعد الإجازة النصفية، بسبب التصعيد في قطاع غزة.

وقد أصيب ضابط إسرائيلي اليوم الثلاثاء، برصاص القناصة الفلسطينية، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، على إثر ذلك، أقدمت مدفعية الاحتلال على قصف نقطتي رصد ميداني في شمال ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شاب، وإصابة اثنين آخرين.

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