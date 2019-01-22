الهندي: تصرحيات"الشيخ" مردودة عليه.. واستثناء حماس من المشهد السياسي لن يُفلح

حركة فتح بالمساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتبنى الدعوة لإجراء انتخابات شاملة، والالتزام بعدم التفرد بالقرار الفلسطيني، وهو النهج الذي ترفضه الأطر الفلسطينية كافة، وفق تصريحات لصحيفة "فلسطين".





وأشار إلى أن مطلب وجود حكومة وحدة وطنية لا تتبناه حركة حماس فقط، وإنما الفلسطينيون كافة الذين يريدون حكومة تمثل الجميع، وانتخابات حرة، منبهاً إلى أن استمرار نهج التفرد بالقرار الفلسطيني، لن يكتب له النجاح.



وكان عضو اللجنة المركزية لفتح "الشيخ" دعا في تصريحات متلفزة لتشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، تضم شخصيات وطنية، واستثناء حركة حماس، بما يناقض تصريح سابق لعضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي، والذي قال فيه إن حركته تريد انتخابات بمشاركة حماس "ضمن قائمة واحدة".





وجدد موقف حماس المعلن سابقاً بموافقتها الكاملة لإجراء انتخابات عامة، تشمل المجلس الوطني، والرئاسة، والمجلس التشريعي، والذهاب لصندوق الانتخابات، واحترام ما يفرزه من نتائج.





فيما أشار إلى أن حركة فتح، وقيادة السلطة، تعيشان تخبطًا واضحًا في مسار إدارة الوضع الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وغيابًا واضحًا للحكمة".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بشأن استثناء حماس من المشهد السياسي "مردودة على صاحبها"، لافتًا إلى أنها تتناقض مع موقف حركة فتح من نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006.وأكد الهندي، أن محاولات استثناء حماس من المشهد السياسي الفلسطيني "لن تفلح" في تحقيق أهدافها، مطالباً