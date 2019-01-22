احتمالات رد حماس.. جيش الاحتلال يُغلق الطرق المؤدية للحدود مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أغلق مساء اليوم الثلاثاء، المداخل المؤدية على طول الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.وأوضح أليؤور ليفي المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت)، أن هناك تزايداً في احتمالات رد حركة حماس على التصعيد الأخير، عبر إطلاق الصواريخ الليلة، وبشكل كبير.يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت في وقت سابق من اليوم، نقطتي رصد تابعتين للمقاومة الفلسطينية في شمال ووسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وإصابة اثنين آخرين.